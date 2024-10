Mbappé è 'sbalordito' nell'aver visto il suo nome citato dai media svedesi nell'ambito di un'inchiesta per stupro

Kylian Mbappé è "sbalordito" di vedere il suo nome citato dai media nell'ambito di un'inchiesta per stupro aperta a Stoccolma, ma resta "sereno", poiché "non ha niente da rimproverarsi": lo ha dichiarato in serata l'avvocata del capitano della nazionale francese, Marie-Alix Canu-Bernard.

La legale ha spiegato di voler "presentare una denuncia per calunnia perché è impossibile lasciarsi diffamare in questo modo".

La procura svedese ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per stupro dopo il passaggio di Kylian Mbappé e del suo entourage in un hotel di Stoccolma, ma non ha citato nomi. I giornali svedesi hanno tuttavia scritto che il giocatore è al centro delle indagini.

Mbappé "non è al corrente dell'ampiezza dell'ondata mediatica, ma è del tutto sereno e non capisce cosa potrebbe essergli rimproverato", ha detto la legale. Il giocatore è "sbalordito" di vedere "che questa storia lo coinvolgerebbe ed ha preferito andare ad allenarsi, chiedendo ai suoi avvocati di non lasciar passare nulla". L'avvocata ha precisato di "ignorare" se l'inchiesta aperta a Stoccolma coinvolga l'attaccante del Real Madrid, come afferma il giornale Expressen.