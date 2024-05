Mbappé sul suo futuro: "Per ora lascio il PSG, è l'unica cosa da sapere"

A margine di un evento con la sua associazione alla Philharmonie a Parigi, Kylian Mbappé ha parlato del suo futuro ai media presenti, tra cui RMC Sport, non sciogliendo ancora però gli ultimi dubbi: "Per il momento ho detto che me ne andavo, ma non me ne vado adesso. Queste sono solo parole, non ho messo alcuna azione in quello che farò. È certo che quando lascerò la Francia sarà qualcosa di difficile perché devo lasciare il mio Paese. Non troverò mai quello che avevo in Francia ma troverò altre cose fantastiche".

Andrà al Real Madrid?

"(Sorride, ndr) Per ora lascio il PSG, è l'unica cosa da sapere".

Sua madre aveva quasi annunciato il suo prossimo club.

"Se lo sa, dovete andare a vederla".