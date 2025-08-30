Mercato Milan: Allegri commenta così le situazioni di Musah e Gimenez
Nel post partita di Lecce-Milan Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport aprendo la sua intervista dicendo: “Io saturo di notize? Stasera bisogna parlare della partita perché per noi era importante vincere. Abbiamo giocato una buona partita. Secondo me abbiamo concesso 2-3 occasioni dove non abbiamo rischiato ma dovevamo comportarci meglio. Vincere oggi era importante per dimenticare la sconfitta contro la Cremonese”.
Un estratto delle sue dichiarazioni:
“Non ho affrontato né la questione Gimenez né la questione Musah anche perché avevamo una partita importante. Quindi già c’era stata confusione settimana scorsa e questa, per il bene di tutti, era meglio pensare alla partita. Da domani la società penserà quello che è meglio per il Milan per farlo tornare dove merita ed essere competitivo”.
