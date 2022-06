Mercato Milan, obiettivo Berardi: i numeri in stagione dell'esterno neroverde

MilanNews.it

Per la prossima stagione non è un mistero che il Milan sia alla ricerca di un nuovo esterno offensivo per la fascia destra da regalare a mister Pioli: la ricerca si stringe intorno ad un calciatore che possa garantire più concretezza in zona gol, tra reti ed assist per i compagni.

Tra i nomi che la dirigenza rossonera sta prendendo in considerazione c'è anche quello di Domenico Berardi, classe '94 del Sassuolo. L'esterno destro nell'ultimo campionato di Serie A ha disputato una stagione di tutto rispetto, facendo registrare 15 gol e 17 assist in 33 presenze.