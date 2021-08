Messi avverte: "Voglio ancora vincere la Champions"

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Vincere ancora la Champions League è uno degli obiettivi di Lionel Messi dopo l'addio al Barcellona, dove l'ha conquistata quattro volte. "Avremmo potuto vincere più Champions, siamo stati vicini più volte, a Liverpool in semifinale, con Pep contro il Chelsea, siamo stati una generazione fantastica, avremmo potuto vincere più Champions ma questo è il calcio - ha detto l'argentino in conferenza stampa al Camp Nou -. Non mio pento di nulla, abbiamo sempre cercato di dare il massimo". "Per questo - ha spiegato il fuoriclasse, parlando con alle spalle i 35 trofei vinti in blaugrana - è uno dei miei obiettivi continuare a vincere la Champions, per chiudere la mia carriera con più titoli possibili e sarebbe bello eguagliare Dani Alves che è un grande vincente, cercherò di avvicinare il suo numero di trofei", ossia 44. Al termine della conferenza stampa i presenti all'interno dell'auditorium del Camp Nou hanno dedicato una standing ovation a Messi, visibilmente commosso. (ANSA).