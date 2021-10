Messi ed il Pallone d'Oro: "Favorito? No, ma sarebbe un orgoglio vincere"

"Io il favorito per la vittoria del Pallone d'Oro? No, non mi considero il favorito e non amo neanche parlare prima dei risultati. Sarebbe grandioso vincere ancora il Pallone d'Oro, sarei estremamente orgoglioso. Il mio voto a chi andrebbe? Ho due compagni di squadra formidabili come Neymar e Mbappé, ma anche Lewandowski, che viene da una stagione incredibile, lo meriterebbe". Così Lionel Messi nel corso della lunga intervista concessa a France Football.