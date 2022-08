Messi escluso dai finalisti del Pallone d'Oro, in Argentina è polemica: "Balon de Locos"

MilanNews.it

Dopo diciassette anni, per la prima volta, Lionel Messi non è stato incluso nella lista dei trenta finalisti al Pallone d'Oro. Colpa di una stagione sottotono per il fenomeno argentino, la prima al PSG, curiosamente un anno dopo la conquista del suo settimo riconoscimento come miglior giocatore del mondo. La notizia ha sconvolto e indignato la stampa argentina, con il quotidiano Olé che ha attaccato France Football (la rivista che assegna il premio), definendo "Balon de Locos" la lista scelta.