Messi: "Quando a Parigi mi hanno fischiato ho chiesto se i miei figli fossero presenti"

© foto di Imago/Image Sport

Lionel Messi, nel corso dell'intervista rilasciata a TycSports dal ritiro della Nazionale argentina, ha risposto a una domanda a proposito dei fischi ricevuti a Parigi dai propri tifosi: "Quando mi hanno fischiato ho chiesto subito se i miei figli avessero assistito a questa scena. Non mi piaceva che i miei figli fossero lì, ma non ci hanno pensato molto. Era una novità per me, una situazione a cui non ero abituato. Non mi era mai successo. Infatti al Barcellona era sempre il contrario. Ma la rabbia della gente è comprensibile, con quella squadra dovevamo vincere la Champions".