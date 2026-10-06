Messi, questa sera il match d’addio alla nazionale: preparato un grande omaggio
Il momento è arrivato, dopo giorni di preparazione l'Argentina è pronta a dare l'addio alla nazionale della sua leggenda, unica e irripetibile, Lionel Messi. Questa sera, martedi 6 ottobre, allo stadio Monumentale di Buenos Aires i biancoazzurri affronteranno il Benin per salutare la Pulga. Nella città natale del fenomeno in maglia 10 è apparsa una grandissima maglietta disegnata dai tifosi con il suo numero e con la scritta "Gracias", che sicuramente comparirà domani sulle tribune dello stadio.
Oltre ai tifosi, anche la nazionale ha preparato un messaggio per salutare Messi: "Niente sarà più come prima. Non siamo pronti a lasciarti andare, ma ti seguiremo ovunque tu vada". Tutto è pronto dunque per quella che sarà sicuramente una serata da vivere con la pelle d'oca per la fine di un'altra era calcistica.
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