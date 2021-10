Intervistato da DAZN nel post partita di Bologna-Milan, Sinisa Mihajlovic ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic:

Ha detto qualcosa ad Ibra? “Dopo la partita sono scappato negli spogliatoi, conoscendomi era meglio andare via senza fare nulla. Ibra meglio in campo che a Sanremo? Non era difficile (ride, ndr)”.