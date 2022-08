Mihajlovic sul Milan: "Hanno vinto il campionato e sono favoriti"

MilanNews.it

Alla vigilia del match fra Bologna e Milan, l'allenatore dei rossoblu Sinisa Mihajlovic ha parlato così del Milan in conferenza stampa: "Sono molto forti, è una squadra che ha vinto il campionato e per questo parte favorita. Il Milan l'anno scorso ha avuto più continuità, se la ritroverà potrà fare bene". La partita è in programma domani sera alle 20.45 a San Siro.