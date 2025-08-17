MIL-BAR (2-0): Pulisic raddoppia, assist di Santi!

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:30News
di Manuel Del Vecchio

Raddoppio del Milan a firma di Christian Pulisic. Dopo la traversa del primo tempo il numero 11 trova il gol nei primi minuti della ripresa. Dopo un recupero palla ben riuscito a centrocampo viene servito bene sulla corsa: conduce e al limite dell'area allarga per Santi, bravo a sovrapporsi. Il messicano la rimette in mezzo, Chris la stoppa e in girata fulmina il portiere. 2-0 al minuto 48.