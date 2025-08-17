MIL-BAR (2-0): triplo cambio Milan. Dentro Musah, Jashari e Modric. Boato di San Siro per Luka
Al minuto 65 di Milan-Bari, parziale di 2-0, arriva un triplo cambio per il Milan: escono Loftus-Cheek, Pulisic e Ricci, entrano Jashari, Musah e Modric. Esordio assoluto per lo svizzero e per Luka a San Siro, che lo accoglie con un'enorme ovazione.
IL TABELLINO FIN QUI
MILAN-BARI 2-0
Marcatori: 14’ Leao, 48’ Pulisic
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Ricci (dal 65’ Modric), Loftus-Cheek (dal 65’ Jashari), Estupiñan; Pulisic (dal 65’ Musah), Leão (dal 17’ Gimenez). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter, Jiménez, Vladimirov; Chukwueze, Okafor. All.: Allegri.
BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Bellomo (dal 52’ Verreth), Braunöder, Pagano (dal 68’ Partipilo); Pereiro (dal 52’ Rao), Moncini, Sibilli. A disp.: De Lucci, Pissardo; Kassama, Mané, Mavraj, Pucino, Tripaldelli; Onofrietti; Gytkjær, Manzari. All.: Caserta.
Arbitro: Arena di Torre del Greco.
Ammoniti: 21’ Estupinan.
Recupero: 3’ 1T, 3’ 2T.
