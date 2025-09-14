MIL-BOL (1-0): esce Gimenez, Modric invita agli applausi. Esordio per Nkunku

Oggi alle 22:32
di Francesco Finulli

Finisce la partita di Santiago Gimenez, al minuto 84. Un'altra partita difficile per l'attaccante messicano che ha preso due pali, di cui l'ultimo praticamente a porta sguarnita anche se da posizione defilata dopo aver saltato il portiere.

All'uscita parte qualche fischio ma Luka Modric e Massimiliano Allegri invitano agli applausi che arrivano cosìì dagli spalti. Entra. Cristopher Nkunku che esordisce con il Milan.