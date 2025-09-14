MIL-BOL (1-0): esce Gimenez, Modric invita agli applausi. Esordio per Nkunku
Finisce la partita di Santiago Gimenez, al minuto 84. Un'altra partita difficile per l'attaccante messicano che ha preso due pali, di cui l'ultimo praticamente a porta sguarnita anche se da posizione defilata dopo aver saltato il portiere.
All'uscita parte qualche fischio ma Luka Modric e Massimiliano Allegri invitano agli applausi che arrivano cosìì dagli spalti. Entra. Cristopher Nkunku che esordisce con il Milan.
