MIL-BVB (1-2): primo giallo per il Milan, ammonito Tomori

E arriva anche il primo cartellino giallo della partita: sul taccuino dell'arbitro ci finisce Fikayo Tomori, protagonista al 67esimo di uno scontro con Emre Can in area di rigore del Borussia Dortmund, a palla ferma mentre i rossoneri si apprestavano a battere un calcio d'angolo. Ora l'unico difensore di ruolo del Milan in campo, dovrà stare attento anche a non incorrere in altre sanzioni.

