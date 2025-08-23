MIL-CRE (1-2): Bonazzoli lo fa bellissimo. Ospiti nuovamente in vantaggio

di Lorenzo De Angelis

Al 62 minuto del secondo tempo la Cremonese è tornata in vantaggio grazie a una prodezza di Bonazzoli. Il 90 grigiorosso ha infatti sfruttato nel migliore dei modi l'assist di un compagno insaccando con una stupenda e super tecnica semi rovesciata, che è un po' il suo marchio di fabbrica, Mike Maignan. 

Dopo aver cominciato meglio la ripresa, dunque, il Milan si trova nuovamente sotto nel punteggio con poco meno di mezz'ora da giocare ancora. 