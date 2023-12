MIL-FRO (2-0): assist di Maignan e gol di Pulisic, raddoppio rossonero ad inizio ripresa

vedi letture

Il Milan trova il gol del 2-0 al 50': lmeraviglioso lancio lungo in profondità di Mike Maignan per Christian Pulisic che controlla splendidamente in corsa, si presenta davanti a Turati e lo batte con un perfetto tocco sotto.

Questo il tabellino del match:

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria; Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Chukwueze, Jovic, Pulisic. A disposizione: Mirante, Nava, Simic, Jimenez, Krunic, Bennacer, Pobega, Adli, Chaka Traore, Romero, Camarda. All.: Pioli.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia (dal 46' Brescianini), Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Lulic, Pinto, Caso, Gelli, Garritano, Kvernadze, Vanzelli, Cheddira. All.: Di Francesco.

ARBITRO: Marchetti

GOL: Jovic 43', Pulisic 50'