MIL-JUV (0-0): finalmente un cambio. Entra Pulisic

Arriva al 69°, finalmente, il primo cambio di Paulo Fonseca. Nonostante zero tiri in porta e una grande difficoltà nel creare gioco, il tecnico non aveva ancora messo mano alla panchina. Entra ora Christian Pulisic che proverà a dare brio a una squadra in grande difficoltà offensiva. Esce un inesistente Loftus-Cheek. Intanto due gialli in pochi minuti per i rossoneri: Emerson e Fofana.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS

Data: sabato 23 novembre 2024

Ora: 18:00

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it