MIL-PIS (1-0): rossoneri già avanti, ancora Leao in gol!

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:54News
di Francesco Finulli

Sono passati appena sette minuti ma il Milan è già in vantaggio. E si riparte da dove ci si era fermati, con un gol di Rafael Leao! Schema su punizione che libera il portoghese sulla sinistra che dal vertice sinistro dell'area di rigore si accentra e trova l'angolino più lontano. Terzo gol consecutivo, 1-0 Milan e subito gara messa sui binari giusti.

MILAN-PISA 1-0
Marcatori: 7' Leao (M)

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Sala, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister. A disp.: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Denoon, Pereira. All. Alberto Gilardino. 