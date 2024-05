MIL-SAL (2-0): primi cambi per Pioli, fuori Leao e Gabbia per Adli e Caldara

Primi cambi per il Milan, al momento sul 2-0 contro la Salerntana e con quindi Stefano Pioli pronto con le prime sostituzioni della gara. Al 58' il mister sceglie di mandare in campo Mattia Caldara (alla sua terza presenza in rossonero e prima in assoluto in A con il Milan) insieme a Yacine Adli al posto di Gabbia e Rafa Leao.