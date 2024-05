MIL-SAL (3-1): Calabria trova la rete su assist di Pulisic!

GOL DEL MILAN!! Arriva il terzo gol dei rossoneri con il capitano Davide Calabria, bravo a battere Fiorillo di testa con un inserimento in area di rigore, sfruttando così un ottimo cross di Pulisic, che sale a quota 10 assistenze in questa stagione. Per Calabria invece, questa è la prima rete stagionale messa a segno.