MIL-SAL (3-1): tutto lo stadio celebra Giroud, che esce dal campo per far spazio a Jovic

Una vera e propria standing ovation per Olivier Giroud, sostituito da mister Pioli all'83 per far spazio a Luka Jovic. Tutto San Siro applaude il bomber francese prossimo ai Los Angeles, autore quest'oggi del suo ultimo sigillo in rossonero.