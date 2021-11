MIL-SAS (1-2): bruttissimo fallo di Raspadori su Bennacer, solo giallo

Seconda ammonizione del match in Milan-Sassuolo, questa volta per Raspadori. Il centravanti neroverde entra in ritardo in scivolata su Bennacer con palla lontana: giallo per lui al minuto 37. Rivedendo il replay l'intervento è assolutamente pericoloso: gamba alta e tesa proprio sotto il ginocchio dell'avversario, inspiegabile il mancato intervento del VAR per cambiare il colore del cartellino.