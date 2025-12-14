MIL-SAS (2-1): BARTESAGHI! Doppietta del terzino rossonero su assist di Nkunku

MIL-SAS (2-1): BARTESAGHI! Doppietta del terzino rossonero su assist di NkunkuMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:40News
di Francesco Finulli

Il Milan passa subito in vantaggio a inizio ripresa! Segna ancora lui, ancora Davide Bartresaghi: doppietta clamorosa del classe 2005 rossonero che si inserisce e sfrutta l'assist di Christopher Nkunku, altra nota positiva. Non poteva iniziare meglio la ripresa del Diavolo che si porta sul 2-1 e ora deve concludere l'opera rimonta, portandosi a casa questi tre punti. Minuto 47, Milan-Sassuolo 2-1.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, sfida valida per l a15esima giornata del campionato di Serie A Enilive. 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx; Cheddira, Laurientié, Moro, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Arbitro: Crezzini di Siena.