MIL-SAS (2-1): esce Pulisic, al suo posto entra Ricci

Secondo cambio nel Milan, al minuto 73: Massimiliano Allegri decide di mandare dentro Samuele Ricci e togliere Christian Pulisic. Rimangono dunque in campo Nkunku e anche Loftus-Cheek, ammonito, che sarà compagno di reparto del francese in questo finale di gara. Sostituzioni che hanno il sentore del contenimento per la squadra milanista.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, sfida valida per l a15esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx; Cheddira, Laurientié, Moro, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Arbitro: Crezzini di Siena.