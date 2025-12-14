MIL-SAS (2-1): gol inspiegabilmente annullato a Pulisic, esce Gabbia con un problema al ginocchio

L'arbitro Crezzini ha annullato inspiegabilmente un gol a Christian Pulisic, che si era avventato sulla respinta di Muric che aveva sventato un bel colpo di testa di Pavlovic al 57°. Il direttore di gara, dopo aver indicato il centro del campo, è tornato sui suoi passi fischiando una spinta di Loftus-Cheek su Cande che però è sembrata leggerissima se non addirittura inesistente con il giocatore neroverde che cade troppo facilmente. Neanche un check al Var per il fischietto senese.

Intanto lascia il campo Matteo Gabbia: tutto San Siro e tutta la panchina hanno tenuto il fiato sospeso dopo che il centrale rossonero, facendo una chiusura, ha messo male il ginocchio ed è rimasto a terra dolorante. Gabbia è uscito dal campo zoppicando con lo staff, è rientrato per alcuni minuti e poi è stato sostituito da De Winter ma sempre uscendo sulle proprie gambe. La speranza dunque è che sia stato solo un brutto spavento e che il cambio sia stato operato per precauzione.