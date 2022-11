MIL-SPE (1-0): Theo porta in vantaggio i rossoneri!

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Gol del Milan al minuto ventuno, Theo Hernandez porta in vantaggio i rossoneri! Pallone stratosferico di Bennacer che premia il taglio del terzino francese in area: il numero 19 controlla di petto e poi la mette in rete di sinistro, nulla da fare per Dragowki! Da segnalare un check del VAR durato circa 5 minuti per determinare o meno la posizione di fuorigioco di Theo, ma il gol è regolare! 1-0 a San Siro, meritato.