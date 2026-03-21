MIL-TOR (1-1): entra Athekame e Allegri passa al 4-3-3
Primo cambio per Max Allegri all'intervallo di Milan-Tomori, con il primo tempo che si è concluso con un deludente 1-1. Esce Fikyo Tomori, ammonito e autore di una prima frazione decisamente dimenticabile, ed entra Athekame. Allegri passa alla difesa a quattro, con lo svizzero, De Winter, Pavlovic e Bartesaghi.
IL TABELLINO
MILAN-TORINO 1-1
Marcatori: 37’ Pavlovic, 44’ Simeone
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 46’ Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Nkunku, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlašić; Simeone, Zapata. A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán, Nkounkou; Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan, Tameze; Adams, Kulenović. All.: Roberto D'Aversa.
Arbitro: Fourneau di Roma 1.
Ammoniti: 9’ Tomori.
Recupero: 1’ 1T
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