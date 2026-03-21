MIL-TOR (1-1): sfortunato Maignan, Simeone pareggia. Difesa dormiente

MIL-TOR (1-1): sfortunato Maignan, Simeone pareggia. Difesa dormienteMilanNews.it
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Oggi alle 18:46News
di Manuel Del Vecchio

Brutto gol subito dal Milan a fine primo tempo. Minuto 44, Vlasic lasciato liberissimo al limite dell'area, malissimo Pulisic nella sua passività sull'avversario, il croato tira e Maignan fa un mezzo miracolo: la palla carambola sul palo e poi sulla schiena, con Simeone che è il primo ad avventarsi sul pallone in area di porta anticipando De Winter. Difesa rossonera ferma e per nulla proattiva. Il primo tempo si conclude in parità.