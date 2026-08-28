MIL-VEN (1-0): altro cambio nel Milan, dentro Jashari per Modric

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Altro cambio nel Milan, fuori Modric per Jashari

Dopo il vantaggio trovato Ruben Amorim ha grazie alla splendida rete di Gonçalo Ramos, Ruben Amorim ha deciso di mettere mano alla panchina concedendo una standing-ovation a Luka Modric. Al minuto 73 della sfida contro il Venezia, infatti, il portoghese ha optato per forze fresche a centrocampo, facendo entrare Jashari.

MILAN-VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah; Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; G. Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Jashari, Comotto, Saelemakers, D. Moreira, Rabiot, Pulisic, Camarda. All: Ruben Amorim

VENEZIA (3-5-2): Stanković; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić; Hainaut, Pérez, Busio, Bašić, Haps; Yeboah, Adams. A disp.: Grandi, Montipò; Correia, Gomes, Halhal, Sagrado; Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, Sohm; Lauerbach, Okoro, Rrahmani. All.: Stroppa.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.