MIL-VEN (1-0): diagonale perfetto di Ramos, Diavolo in vantaggio

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Al minuto 69' Milan-Venezia si è sbloccata grazie alla prima rete in rossonero di Gonçalo Ramos

GOOOOOOL DEEEEL MILAAAAAAAN! Primo sigillo in rossonero per Gonçalo Ramos, che ha chiuso nel modo migliore possibile un contropiede gestito alla perfezione da Saelemaekers, che arrivato al limite dell'area non ci ha pensato più di due secondi a servire in profondità il suo numero 9, che con un diagonale perfetto ha superato Stankovic. Al minuto 69' del secondo tempo, dunque, si è sbloccata Milan-Venezia.

MILAN-VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah; Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; G. Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Jashari, Comotto, Saelemakers, D. Moreira, Rabiot, Pulisic, Camarda. All: Ruben Amorim

VENEZIA (3-5-2): Stanković; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić; Hainaut, Pérez, Busio, Bašić, Haps; Yeboah, Adams. A disp.: Grandi, Montipò; Correia, Gomes, Halhal, Sagrado; Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, Sohm; Lauerbach, Okoro, Rrahmani. All.: Stroppa.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.