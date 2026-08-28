MIL-VEN (1-0): dentro Estupinan e Gabbia a 4 minuti dalla fine

MIL-VEN (1-0): dentro Estupinan e Gabbia a 4 minuti dalla fine
Oggi alle 22:39News
di Lorenzo De Angelis
A 4 minuti dalla fine Ruben Amorim ha sfruttato gli ultimi due slot di cambi facendo entrare Gabbia e Estupinan

A 4 minuti dalla fine Ruben Amorim sfrutta gli ultimi due slot per i cambi facendo entrare Pervis Estupinan e Matteo Gabbia. Il primo ha sostituito Davide Bartesaghi, mentre il secondo è entrato al posto di uno stremato Mario Gila, anche oggi onnipresente. 

MILAN-VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah; Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; G. Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Jashari, Comotto, Saelemakers, D. Moreira, Rabiot, Pulisic, Camarda. All: Ruben Amorim

VENEZIA (3-5-2): Stanković; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić; Hainaut, Pérez, Busio, Bašić, Haps; Yeboah, Adams. A disp.: Grandi, Montipò; Correia, Gomes, Halhal, Sagrado; Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, Sohm; Lauerbach, Okoro, Rrahmani. All.: Stroppa.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.