MIL-VEN (2-0): raddoppio Milan su autogol di Halhal
A pochi minuti dalla fine della partita il Milan ipoteca il risultato trovando la rete del raddoppio. Mandato in porta da uno scatenato Saelemaekers, Jashari, a tu per tu con Stankovic, si lascia ipnotizzare provando uno scavetto che però non riesce. Il centrocampista svizzero, fortunato, trova uno sfortunato rimpallo, che in maniera totalmente casuale se la butta in porta segnando un goffissimo autogol.
MILAN-VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah; Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; G. Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Jashari, Comotto, Saelemakers, D. Moreira, Rabiot, Pulisic, Camarda. All: Ruben Amorim
VENEZIA (3-5-2): Stanković; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić; Hainaut, Pérez, Busio, Bašić, Haps; Yeboah, Adams. A disp.: Grandi, Montipò; Correia, Gomes, Halhal, Sagrado; Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, Sohm; Lauerbach, Okoro, Rrahmani. All.: Stroppa.
Arbitro: Manganiello di Pinerolo.
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