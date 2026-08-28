MIL-VEN (2-0): raddoppio Milan su autogol di Halhal

MIL-VEN (2-0): raddoppio Milan su autogol di HalhalMilanNews.it
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Oggi alle 22:42News
di Lorenzo De Angelis
A pochi minuti dal novantesimo il Milan trova la rete del doppio vantaggio grazie all'autorete, molto goffa, di Halhal

A pochi minuti dalla fine della partita il Milan ipoteca il risultato trovando la rete del raddoppio. Mandato in porta da uno scatenato Saelemaekers, Jashari, a tu per tu con Stankovic, si lascia ipnotizzare provando uno scavetto che però non riesce. Il centrocampista svizzero, fortunato, trova uno sfortunato rimpallo, che in maniera totalmente casuale se la butta in porta segnando un goffissimo autogol.

MILAN-VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah; Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; G. Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Jashari, Comotto, Saelemakers, D. Moreira, Rabiot, Pulisic, Camarda. All: Ruben Amorim

VENEZIA (3-5-2): Stanković; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjić; Hainaut, Pérez, Busio, Bašić, Haps; Yeboah, Adams. A disp.: Grandi, Montipò; Correia, Gomes, Halhal, Sagrado; Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, Sohm; Lauerbach, Okoro, Rrahmani. All.: Stroppa.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.