Milan, 12 gol nelle prime 5: non accadeva dal 2002/03

Con il pareggio conseguito per 3-3 contro la Roma, il Milan ha raggiunto quota 12 gol in Serie A. Nelle prime cinque giornate mai aveva fatto così bene dal punto di vista realizzativo dalla stagione 2002/03, quando i rossoneri, allora allenati da Carlo Ancelotti, ne avevano totalizzati 14. Quella squadra si posizionò poi 3° in classifica, vinse la Coppa Italia e il 28 maggio 2003 si laureò Campione d’Europa, sconfiggendo in finale la Juventus ai calci di rigore. All’epoca, del Milan attuale solo Ibrahimović era maggiorenne, e molti rossoneri contavano meno di 5 anni.