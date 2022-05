Milan, 14 gol e 9 assist stagionali per Leao: incisivo in 20 partite su 41 giocate

MilanNews.it

Rafael Leao in questa stagione è sicuramente uno dei rossoneri che più si è contraddistinto in positivo. A conferma di ciò ci sono i numeri. A una partita dal termine della stagione, il portoghese ha messo a segno 14 gol e fornito 9 assist vincenti ai compagni. Il classe ’99 ha giocato 41 partite stagionali, risultando incisivo – con almeno un gol o un assist – in 20 di questi match. In pratica Leao aiuta il Milan a vincere con una giocata vincente la metà delle partite in cui scende in campo. Ciò che manca al numero 17 del Diavolo è una doppietta. In questa stagione infatti, Leao quando ha segnato, non è mai riuscito a trovare la marcatura multipla.