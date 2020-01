Milan, 4-4-2 con Ibra-Leao: a caccia di conferme davanti 60 mila spettatori

Il Milan proseguirà con la nuova impostazione di gioco anche oggi contro l’Udinese, dopo avere ricevuto risposte positive sia contro il Cagliari che in Coppa con la Spal. Il 442 dà più sicurezza in questo momento storico, e Pioli proseguirà nella prima partita del girone di ritorno. All’andata i rossoneri subirono una brutta sconfitta con Giampaolo in sella, ma oggi la formazione di Pioli sembra essere più concreta ed equilibrata, ed è pronta a risalire in classifica dopo aver chiuso il girone d’andata con soli 25 punti: “Fare 50 punti vuol dire non fare un campionato all'altezza di questo club. Dobbiamo migliorare nel girone di ritorno”, ha commentato Pioli. Oggi a San Siro saranno presenti sessanta mila spettatori per sostenere la squadra e attendere il primo gol casalingo di Ibrahimovic: “I nostri tifosi stanno dimostrando una passione incredibile. Ci stanno sostenendo con convinzione e bisogna prendere stimoli da loro. Domani comincia il girone di ritorno e dobbiamo ottenere più vittorie a San Siro. Stiamo bene mentalmente e fisicamente, bisogna aggiungere punti importanti alla classifica dopo un girone d'andata non all'altezza”, insiste l’allenatore rossonero che è prettamente focalizzato sul match di oggi.

Ibrahimovic resta l’uomo in più di questa squadra, il giocatore in grado di alzare il livello di tutto il gruppo sia in allenamento che in partita. “Sta dimostrando di non essere una figurina, ma un grande giocatore sia con le prestazioni in allenamento che in partita. E' una manna dal cielo averlo con noi, non vuole perdere nemmeno il torello e le partitine. Gli allenamenti con lui? Si è alzato il livello, vuole il massimo da tutti i compagni", ha specificato Pioli.

Oggi il Milan avrà sei assenti e dunque il tecnico parmense ha le scelte quasi contate, soprattutto in difesa. Recupera Gianluigi Donnarumma e sarà titolare, poi Conti, Kjaer, Romagnoli e Hernandez. A centrocampo Castillejo, Kessie, Bennacer e Bonaventura, mentre in attacco Ibra e Leao.