Milan, a Dubai non solo il Liverpool in amichevole: anche l'Arsenal in lizza

Come riportato già da diverse settimane il Milan, quando sarà a Dubai per il suo mini-ritiro durante i Mondiali in Qatar in vista della ripresa della stagione regolare, dovrebbe giocare un match amichevole contro il Liverpool. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri non sfideranno solo i Reds ma potrebbero scendere in campo anche contro l'Arsenal, attuale capolista della Premier League.