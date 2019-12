Milan, a Ibra basterebbero due settimane di allenamenti per tornare in forma

Entro metà mese Ibrahimovic deciderà cosa fare. Il Milan, come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, è già pronto ad accoglierlo. Prima ancora che il mercato si apra potrebbero spalancarsi per lui i cancelli di Milanello: staff e dirigenza vorrebbero Ibra a lavoro per ritrovare la condizione ideale il più in fretta possibile. Per Zlatan due settimane di allenamenti potrebbero rivelarsi sufficienti a recuperare la giusta forma.