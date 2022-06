Milan, a luglio le amichevoli contro Colonia e Marsiglia

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Manca sempre meno al ritiro pre stagione del Milan: l'appuntamento a Milanello è per il 4 luglio. Iniziano a delinearsi anche i primi impegni dei rossoneri: il 31 luglio ci sarà un'amichevole contro il Marsiglia. Prima di questa partita, la squadra di Pioli ha già in programma un'altra partita amichevole il 16 luglio contro il Colonia, una il 23 in Ungheria e una il 27 in Austria.