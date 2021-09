Milan, a San Siro arriva l'Atl.Madrid: un match che i rossoneri non possono fallire se vogliono gli ottavi

Il Milan tornerà in campo domani in Champions League a San Siro contro l'Atletico Madrid: come spiega stamattina il Corriere della Sera, si tratta di un match che i rossoneri non possono assolutamente sbagliare se vogliono provare a passare il girone e qualificarsi agli ottavi della competizione. La sconfitta all'esordio contro il Liverpool costringerà i rossoneri a portare a casa i tre punti contro gli spagnoli.