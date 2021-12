Milan, a Udine prestazione deludente per scelte e interpretazione. È un punto guadagnato

In pochissimi tra i tifosi milanisti sarebbero stati soddisfatti di un eventuale pareggio contro l’Udinese. Alla fine del match di ieri, però, il goal di Ibrahimovic ha cambiato totalmente la prospettiva delle cose: l’1-1 della “Dacia Arena” regala ai rossoneri un punto guadagnato. E ciò è tutto dire.

Prestazione deludente

La prestazione della squadra di Pioli, d’altronde, è stata altamente deludente. Moscia e disordinata nel primo tempo, con i titolari della mediana Bennacer e Bakayoko incapaci di conferire gestione al pallone e ritmo alla partita, e poco incisiva sotto porta, con il primo e unico tiro in porta giunti al 92esimo con la rovesciata vincente di Ibrahimovic. I cambi hanno dato qualcosa in più, ma non eccessivamente: era quel tipo di partita da uccidere - sportivamente parlando - tirando fuori subito l'artiglieria pesante, anche pensando alla settimana piena di recupero che verrà.

Le impressioni del post

La sensazione è che, i questo preciso momento della stagione, il Milan non possa fare a meno dei suoi uomini migliori. Le turnazioni vanno sicuramente fatte, ma ci sono partite e partite e calciatori e calciatori; ieri, in un campo storicamente difficile e contro una squadra ostica, non era la giornata migliore per farlo. Certo, col senno di poi è tutto più semplice, ma è anche piuttosto evidente di cosa necessiti il Milan oggi come oggi: ritrovare energie fisiche e mentali e qualche infortunato per le ultime due gare del 2021 (Napoli ed Empoli) e poi sperare in un 2022 con qualche rinforzo dal mercato e qualche ingresso in meno in infermeria. Altrimenti, sarà molto difficile puntare allo Scudetto.