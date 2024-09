Milan al primo posto per una notte. La classifica aggiornata

Il Milan dà continuità all’importantissima vittoria nel derby e supera il Lecce per 3-0 con una sfuriata in 5 minuti nella seconda parte del primo tempo: decidono Morata, Theo e Pulisic. E così i rossoneri passano almeno una notte, a pari punti col Torino, in testa al campionato. Di seguito la classifica aggiornata.

LA CLASSIFICA

Milan 11*

Torino 11

Napoli 10

Udinese 10

Juventus 9

Empoli 9

Inter 8

Lazio 7

Atalanta 6

Roma 6

Hellas Verona 6

Fiorentina 6

Bologna 6

Parma 5

Como 5

Lecce 5*

Genoa 5

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2

*una partita in più