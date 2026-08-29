Serie A, sabato con quattro partite: occhi sulla Juventus. Il programma completo

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Oggi alle 07:12News
di Lorenzo De Angelis
Il programma completo della seconda giornata di Serie A Enilive, aperta dall'anticipo tra Milan e Venezia di ieri sera

Si riportano di seguito tutte le partite della seconda giornata di Serie A con orari e guida tv. 

SERIE A, SECONDA GIORNATA: IL PROGRAMMA

Milan-Venezia 2-0 

Fiorentina-Frosinone sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)

Monza-Udinese sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)

Sassuolo-Torino sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)

Juventus-Parma sabato 29 agosto ore 20.45 (DAZN)

Napoli-Como domenica 30 agosto ore 18.30 (DAZN)

Cagliari-Inter domenica 30 agosto ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Lazio-Genoa domenica 30 agosto ore 20.45 (DAZN)

Lecce-Roma lunedì 31 agosto ore 18.30 (DAZN/Sky/NOW)

Atalanta-Bologna lunedì 31 agosto ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

 