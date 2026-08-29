La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: Milan con due vittorie su due

La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: Milan con due vittorie su dueMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Lorenzo De Angelis
La classifica aggiornata di Serie A dopo la vittoria di ieri sera del Milan su Venezia

La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria del Milan sul Venezia grazie alla prima rete in rossonero di Gonçalo Ramos e al goffo autogol di Halhal. 

LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA

Milan 6*
Inter 3
Napoli 3
Milan 3
Cagliari 3
Juventus 3
Lazio 3
Roma 3
Como 1
Udinese 1
Fiorentina 0
Frosinone 0
Lecce 0
Atalanta 0
Sassuolo 0
Torino 0
Bologna 0
Parma 0
Genoa 0
Monza 0
Venezia 0*

*Una partita in più