La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: Milan con due vittorie su due
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La classifica aggiornata di Serie A dopo la vittoria di ieri sera del Milan su Venezia
La classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria del Milan sul Venezia grazie alla prima rete in rossonero di Gonçalo Ramos e al goffo autogol di Halhal.
LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA
Milan 6*
Inter 3
Napoli 3
Milan 3
Cagliari 3
Juventus 3
Lazio 3
Roma 3
Como 1
Udinese 1
Fiorentina 0
Frosinone 0
Lecce 0
Atalanta 0
Sassuolo 0
Torino 0
Bologna 0
Parma 0
Genoa 0
Monza 0
Venezia 0*
*Una partita in più
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