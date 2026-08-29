Oggi la partenza di Leao verso Istanbul per diventare un nuovo giocatore del Galatasaray

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Oggi la partenza di Leao direzione Istanbul per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray

In mattinata Rafael Leao lascerà Milano direzione Istanbul per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. Il portoghese si trasferirà in Turchia per 45 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus più il 20% sulla futura rivendita del calciatore a favore del Milan.

Ieri, al termine di Milan-Venezia, sfida che ha visto la formazione di Ruben Amorim vincere per 2-0 anche grazie alla rete del suo connazionale Gonçalo Ramos, Rafel Leao ha parlato ai microfini di Sky Sport salutando in maniera commossa tutto il mondo rossonero dicendo: "Sì, è un momento difficile. Ho salutato i miei compagni dopo sette anni con loro. Il club mi ha sempre aiutato, mi ha aiutato a crescere e mi ha fatto capire cosa sia l'alto livello, rappresentando una grande società come il Milan. È arrivato il momento di dire addio. Avrei voluto salutare in un altro modo, avrei voluto dare un addio in un alto modo, magari essendo ancora lì sul campo un'altra volta davanti ai tifosi, che mi hanno aiutato tanto soprattutto nei momenti non belli. Sicuramente, sarò nella storia del club, perché so cosa ho fatto qua. Porterò nel cuore tutti quelli che mi hanno aiutato, devo solo ringraziare".