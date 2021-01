Milan-Atalanta, la top five delle migliori reti dei rossoneri agli orobici

In avvicinamento alla sfida tra Milan e Atalanta, in programma tra pochi minuti, i canali social rossoneri hanno pubblicato le migliori reti del Milan contro gli orobici. In questa speciale raccolta figurano reti quali quella di Calhanoglu lo scorso anno o quella di Van Basten nei primi anni 90'.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Ecco i nostri 5 più bei gol contro l’Atalanta a San Siro. Qual è il vostro preferito? <br>Dite la vostra su <a href="https://t.co/0xcSqvFpqd">https://t.co/0xcSqvFpqd</a> ️ <a href="https://twitter.com/hashtag/IlNuovoModoDiVivereIlCalcio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IlNuovoModoDiVivereIlCalcio</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://twitter.com/StarCasinoSport?ref_src=twsrc%5Etfw">@StarCasinoSport</a> <a href="https://t.co/pqBEbvPGL0">pic.twitter.com/pqBEbvPGL0</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1352933747033833473?ref_src=twsrc%5Etfw">January 23, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>