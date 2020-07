Milan-Atalanta, Theo Hernandez saltò anche la gara di andata

Theo Hernandez, domani squalificato ed indisponibile contro l'Atalanta, aveva saltato anche la sfida d'andata, sempre per squalifica. A Bergamo al suo posto giocò Ricardo Rodriguez, in quella che è stata la sua ultima presenza in maglia rossonera. Lo svizzero fu costretto al cambio all'intervallo, col risultato di 1-0 per i bergamaschi, e al suo posto entrò Calabria come adattato a sinistra.