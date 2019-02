Dopo essere stato un oggetto misterioso per i primi mesi in rossonero, ora Tiemoué Bakayoko non solo è un titolare fisso della squadra di Gattuso, ma è diventato anche un vero e proprio idolo dei tifosi rossoneri, che domenica gli hanno dedicato pure un nuovo coro ("Bakayoko lotta per la Curva e per il Diavolo..."). A riferirlo è questa mattina Leggo.