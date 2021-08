Milan, Bakayoko sarebbe prezioso in vista della Coppa d'Africa

Il futuro di Bakayoko potrebbe essere al Milan. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sarebbe un acquisto preziosissimo per i rossoneri. A inizio 2022, infatti, la Coppa d0Africa si porterà via i due mediani titolari, Bennacer, Kessie. In quel periodo (9 gennaio-6 febbraio) il Milan incrocerà Roma, Juventus e Inter: Tonali, segnalato in crescita di personalità, dovrà avere al fianco un socio solido e di qualità.