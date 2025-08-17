Milan-Bari, presenti a San Siro Tare, Moncada ed Ibrahimovic

di Manuel Del Vecchio

Presenti a San Siro per Milan-Bari, prima uscita ufficiale della stagione valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, Igli Tare, Geoffey Moncada (che ha da poco ricevuto l'abilitazione da DS) e Zlatan Ibrahimovic.

Nel pre partita Igli Tare ha parlato a Mediaset del mercato e della ricerca di una nuova punta:

Su Hojlund: "Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo".

Su Vlahovic: "Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare". 